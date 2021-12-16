İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldü, iki kişi yaralandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Nablus kenti yakınlarındaki yasa dışı Homesh yerleşim birimi civarında, Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu araca yoldan geçen başka bir araçtan ateş açıldı.
Saldırıda biri ağır üç kişi yaralandı. Ağır yaralı 20'li yaşlardaki İsrailli yerleşimcinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Olayın ardından İsrail ordusunun çevrede arama çalışmaları başlattığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldü, ikisi yaralandı - Son Dakika