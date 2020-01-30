Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar devam ediyor - EL - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar devam ediyor - EL - Son Dakika

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar devam ediyor - EL

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen tepki gösterileri Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edilmesi Filistinli gençlerin taş atması İsrail askerlerinin göstericilerle El Halil kenti sokaklarında çatışmaları Filistinli gençlerin sokak arasında barikat...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen tepki gösterileri

Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edilmesi

Filistinli gençlerin taş atması

İsrail askerlerinin göstericilerle El Halil kenti sokaklarında çatışmaları

Filistinli gençlerin sokak arasında barikat kurması

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, Ramallah yakınındaki El-Bire ile El Halil kentine bağlı Sa'ir beldesinde Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

İsrail güçleri protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri plastik mermiyle 5 Filistinliyi yaralarken, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar devam ediyor - EL

Donald Trump, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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