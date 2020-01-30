Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar devam ediyor: 5 yaralı - EL - Son Dakika
Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar devam ediyor: 5 yaralı - EL
6 saat önce
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:14 Kaynak: AA
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı.
Filistinliler, Ramallah yakınındaki El-Bire ile El Halil kentine bağlı Sa'ir beldesinde Trump'ın sözde barış planını protesto etti.
İsrail güçleri protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri plastik mermiyle 5 Filistinliyi yaralarken, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.
Son Dakika Ruhani'den Trump'ın sözde Orta Doğu planına tepki: Yüzyılın en alçak planı Trump: Onu dinleseydim, şu an 6'ncı dünya savaşındaydık Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti