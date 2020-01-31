Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 3 yaralı - Son Dakika

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 3 yaralı

6 saat önce

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 3 yaralı, System.String[]

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, cuma namazı sonrası Ürdün Vadisi, Eriha kenti girişi, El-Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı başta olmak üzere, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

İsrail güçleri, protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Eriha kenti girişinde 2 Filistinli plastik mermiyle, 1 Filistinli Ürdün Vadisi'nde gaz kapsülünün omuzuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çok sayıda gösterici, gazdan etkilendi.

Batı Şeria'da protestolar ve İsrail güçlerinin müdahalesi sürüyor.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Donald Trump, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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