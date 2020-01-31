Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 48 yaralı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 48 yaralı

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 48 Filistinliyi yaraladı.

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 48 yaralı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 48 Filistinliyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Kalkiliya, Eriha ve Ramallah kentlerinde düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde barış planı protesto edildi.

İsrail askerleri, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerinin müdahalesine taş atarak ve lastik yakarak karşı koymaya çalıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 48 Filistinlinin yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, yaralı Filistinlilerden 13'ünün tedavi için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:30 Kaynak: AA
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