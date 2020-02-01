Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor (1) - Son Dakika

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor (1)

7 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ramallah'ın batısındaki Belin beldesinde düzenlenen gösteriler Filistin bayrakları taşıyarak ilerleyen göstericiler Göstericilerin Ayrım Duvarı yakınlarında ateş yakması Göstericilere müdahale edilmesi İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin sözde barış...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ramallah'ın batısındaki Belin beldesinde düzenlenen gösteriler

Filistin bayrakları taşıyarak ilerleyen göstericiler

Göstericilerin Ayrım Duvarı yakınlarında ateş yakması

Göstericilere müdahale edilmesi İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 48 Filistinliyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Kalkiliya, Eriha ve Ramallah kentlerinde düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde barış planı protesto edildi.

İsrail askerleri, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerinin müdahalesine taş atarak ve lastik yakarak karşı koymaya çalıştı.

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Filistin, Ramallah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:21 Kaynak: AA
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