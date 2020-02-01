Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (2) - Son Dakika

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (2)

14 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ramallah yakınlarındaki Beyt-İl bölgesinde düzenlenen gösteriler Göstericilere müdahale edilmesi Araçların yoğun gaz içerisinden geçerek ilerlemesi Göstericilerin lastik yakması İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ramallah yakınlarındaki Beyt-İl bölgesinde düzenlenen gösteriler

Göstericilere müdahale edilmesi

Araçların yoğun gaz içerisinden geçerek ilerlemesi

Göstericilerin lastik yakması İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 48 Filistinliyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Kalkiliya, Eriha ve Ramallah kentlerinde düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde barış planı protesto edildi.

İsrail askerleri, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerinin müdahalesine taş atarak ve lastik yakarak karşı koymaya çalıştı.

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Ramallah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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