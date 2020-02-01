Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (3) - Son Dakika

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (3)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ramallah'ın batısındaki Belin beldesinde düzenlenen gösteriler Göstericilerin Ayrım Duvarı önünde lastiklerin yakması ve yükselen dumanlar Filistin bayrağı taşıyan göstericiler Göstericilerin Ayrım Duvarı'na tırmanmaya çalışması İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ramallah'ın batısındaki Belin beldesinde düzenlenen gösteriler

Göstericilerin Ayrım Duvarı önünde lastiklerin yakması ve yükselen dumanlar

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler

Göstericilerin Ayrım Duvarı'na tırmanmaya çalışması İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 48 Filistinliyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Kalkiliya, Eriha ve Ramallah kentlerinde düzenlenen gösterilerde ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde barış planı protesto edildi.

İsrail askerleri, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerinin müdahalesine taş atarak ve lastik yakarak karşı koymaya çalıştı.

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar (3)

Batı Şeria, Filistin, Ramallah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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