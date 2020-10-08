- Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika

- Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor

EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Türk hamamı müze olarak hizmet vermeye devam ediyor.

İşgal altında olan Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 700 yıl öncesinden kalan Türk hamamı müze olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tarihi önem taşıyan ve 200 metrekare üzerine inşa edilen tesis, Filistinliler tarafından oldukça ilgi görüyor. Müzeye çok sayıda yabancı ve yerel turistler geliyor. Ziyaretçiler, hem Türk hamamının farklı bölümlerini ve kullanım alanlarını görmek hem de Türk mimarisinin özelliklerini keşfetmek için müzeyi ziyaret ediyor.

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın El Halil'deki temsilcisi Sami Abu Arkoub, "El-Halil'in eski sokaklarında bulunan Türk hamamı, en önemli tarihi eserlerden biri. Bu Türk hamamı eskiden erkekler kullanıyordu. Tarihi değeri korumak için büyük bir dikkatle restore edilip müze olarak Filistin halkına açıldı. İsrail'in işgalci tavrına rağmen biz müzeyi her zaman açık tutmaya çalışıyoruz. Bu hamam uzun süredir korunduğu için onarımı da kolay yapıldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2018 yılında El Halil'in restorasyon komisyonu önderliğinde, El-Halil'deki Türk hamamı gerekli bakım ve onarım çalışmaları gördükten sonra müze olarak açılmıştı. El Halil'de çok sayıda Türk eseri ve Osmanlı döneminden kalma tarihi alanlar bulunuyor.