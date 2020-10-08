- Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika

- Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor

08.10.2020 17:31

- Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Türk hamamı müze olarak hizmet vermeye devam ediyor.

- Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor

EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Türk hamamı müze olarak hizmet vermeye devam ediyor.

İşgal altında olan Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 700 yıl öncesinden kalan Türk hamamı müze olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tarihi önem taşıyan ve 200 metrekare üzerine inşa edilen tesis, Filistinliler tarafından oldukça ilgi görüyor. Müzeye çok sayıda yabancı ve yerel turistler geliyor. Ziyaretçiler, hem Türk hamamının farklı bölümlerini ve kullanım alanlarını görmek hem de Türk mimarisinin özelliklerini keşfetmek için müzeyi ziyaret ediyor.

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın El Halil'deki temsilcisi Sami Abu Arkoub, "El-Halil'in eski sokaklarında bulunan Türk hamamı, en önemli tarihi eserlerden biri. Bu Türk hamamı eskiden erkekler kullanıyordu. Tarihi değeri korumak için büyük bir dikkatle restore edilip müze olarak Filistin halkına açıldı. İsrail'in işgalci tavrına rağmen biz müzeyi her zaman açık tutmaya çalışıyoruz. Bu hamam uzun süredir korunduğu için onarımı da kolay yapıldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2018 yılında El Halil'in restorasyon komisyonu önderliğinde, El-Halil'deki Türk hamamı gerekli bakım ve onarım çalışmaları gördükten sonra müze olarak açılmıştı. El Halil'de çok sayıda Türk eseri ve Osmanlı döneminden kalma tarihi alanlar bulunuyor.

- Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor
- Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor
- Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor
- Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor
- Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor

Batı Şeria, İşgal, Türk, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu Kan donduran cinayet! Arkadaşını başından vurarak öldürüp akrabalarına mesaj attı Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti
Cezayir'de Şeyma Sadu isimli genç kadın, önce tecavüze uğradı ardından yakılarak öldürüldü Cezayir'de Şeyma Sadu isimli genç kadın, önce tecavüze uğradı ardından yakılarak öldürüldü         
17:48
Galatasaraylı Muslera'nın kasım ayında sahalara dönmesi bekleniyor Galatasaraylı Muslera'nın kasım ayında sahalara dönmesi bekleniyor         
17:29
Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti         
17:00
FETÖ'nün FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı         
16:33
Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu         
16:05
Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı         
15:38
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim         
14:13
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı         
21:18
Son dakika: Yerli koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildi Son dakika: Yerli koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildi         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 18:40:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Batı Şeria'da Türk hamamı, müze olarak hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei