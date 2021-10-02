Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri - Son Dakika

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
02.10.2021 18:23
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli ve onlara destek veren yabancı aktivistler, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri ve İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme...
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli ve onlara destek veren yabancı aktivistler, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri ve İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek için gösteri düzenledi. Bölgeye gelen İsrail güçleri, yolu kapatarak yürüyüşe geçen protestocuların ilerlemesine engel oldu.
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