Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Son Dakika

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

İsrail güçlerinin gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahalesi Gösteriden detaylar Filistinli göstericilerin sapanla karşılık vermesi RAMALLAH - Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Ramallah kentine bağlı Muğeyir...

İsrail güçlerinin gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahalesi Gösteriden detaylar Filistinli göstericilerin sapanla karşılık vermesi RAMALLAH - Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Ramallah kentine bağlı Muğeyir beldesinde gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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