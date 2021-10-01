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Batı Şeria'nın El Halil kenti
Filistinli gençlerin kurdukları barikatın ardından taş atması
İsrail askerlerinin gaz bombası ile müdahale etmesi EL HALİL (AA) Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Filistinli gençler, İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Son Dakika