Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Son Dakika
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

10.06.2022 18:33

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi Filistinlilerin Cuma namazı kılması EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim...

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması

İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi

Filistinlilerin Cuma namazı kılması EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Son Dakika
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