Filistinlilerin Cuma namazı kılması EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria 'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Son Dakika

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