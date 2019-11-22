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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - EL

6 saat önce

GÖRÜNTÜ GÖRÜNTÜ : Surif beldesinde toplanan bir grup gösterici İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi İsrail güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşanması EL Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Surif beldesinde toplanan bir grup, İsrail'in bölgedeki Yahudi yerleşim yerleri inşasına...

GÖRÜNTÜ GÖRÜNTÜ :

Surif beldesinde toplanan bir grup gösterici

İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi

İsrail güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşanması

EL Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Surif beldesinde toplanan bir grup, İsrail'in bölgedeki Yahudi yerleşim yerleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi sonucu arbede yaşandı.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - EL

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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