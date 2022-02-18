Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - Son Dakika

Filistinli göstericilerin çöp konteyneri ile barikat yapması
Filistinli göstericilerin lastik yakması
İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi
İsrail güçlerinin Filistinli gençler arasında çatışmadan detaylar EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atarak karşılık verdi.
Kaynak: AA
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