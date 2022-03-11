Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

11.03.2022 17:53

İsrail güçlerinin göstericilere karşı ses bombası kullanması Filistinli göstericilerin lastik yakması İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa...

İsrail güçlerinin göstericilere karşı ses bombası kullanması

Filistinli göstericilerin lastik yakması

İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi

EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

YORUMLAR
500

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement