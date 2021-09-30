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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler bir Filistinlinin evine yanıcı maddelerle saldırdı - Son Dakika

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler bir Filistinlinin evine yanıcı maddelerle saldırdı

30.09.2021 23:46
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler bir Filistinlinin evine yanıcı maddelerle saldırdı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli radikal yerleşimciler bir Filistinlinin evini yakma girişiminde bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli radikal yerleşimciler bir Filistinlinin evini yakma girişiminde bulundu.

AA muhabirine konuşan ev sahibi Musab Sufan, Nablus kentinin güneyindeki Yetshar yerleşim biriminde oturan İsrailli 3 Yahudi yerleşimcinin yanıcı maddelerle evine saldırdığını söyledi.

Sufan, atılan maddelerin evin camlarına çarptığını ancak çabuk bir şekilde maddeleri söndürdüklerini belirterek, yerleşimcilerin ise evin çevresinden kaçtığını ifade etti.

Nablus'taki yerleşim birimine yakın bir noktada bulunan evine yapılan saldırının bir ilk olmadığını kaydeden Sufan, insan hakları örgütlerine de kendilerine yardım etmeleri için çağrıda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler bir Filistinlinin evine yanıcı maddelerle saldırdı - Son Dakika


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