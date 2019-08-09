Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin araçlarını taşladı
Son Dakika Güncel Haber

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin araçlarını taşladı

1 saat önce

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde kaybolan bir askerin ölü bulunmasından dolayı yolları kapatarak Filistinlilere ait araçları taşladı.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin araçlarını taşladı, System.String[]
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde kaybolan bir askerin ölü bulunmasından dolayı yolları kapatarak Filistinlilere ait araçları taşladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca gayri meşru Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında yolları kapatarak Filistinlilere ait araçları taşladı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, el-Halil kenti yakınlarında aracı Yahudi yerleşimciler tarafından taşlanan bir Filistinli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Nablus çevresindeki Havara Caddesi'ni kapatan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçların geçişine izin vermiyor ve Filistinlilere ait olduğunu tespit ettikleri araçları taşlıyor.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da dün gece saatlerinde hakkında kayıp ihbarı verilen bir askerin bu sabah cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında 18 yaşındaki İsrail askerinin cesedine ulaşıldığını belirtmişti.
Batı Şeria, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü
Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage, kendi kobralarının saldırısına uğradı Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 02:27:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin araçlarını taşladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]