Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinliye taşla saldırdı - Son Dakika

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinliye taşla saldırdı

03.04.2021 21:45
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinliye taşla saldırdı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 20 Yahudi yerleşimcinin yaşlı bir Filistinliye taşlarla saldırdığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 20 Yahudi yerleşimcinin yaşlı bir Filistinliye taşlarla saldırdığı bildirildi.

Nablus kentinin güneyinde yer alan Calud köyünde 20'ye yakın Yahudi yerleşimcinin yaşlı bir Filistinliye taşla saldırdığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Calud Köy Meclisi Başkanı Abdullah Hac Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Velid eş-Şuveyke isimli 71 yaşındaki Filistinlinin, arazisinde bulunduğu sırada yaklaşık 20 Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Hac Muhammed, Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısına uğrayan Şuveyke'nin vücudunda hafif morarmaların olduğunu belirtti.

Calud Köy Meclisi Başkanı Hac Muhammed, İsrail ordusunun, olayın gerçekleştiği yeri kapalı askeri bölge ilan ittiğini ve arazi sahiplerinin girişini engellediğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler yaşlı bir Filistinliye taşla saldırdı - Son Dakika


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