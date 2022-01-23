Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden Filistin köyüne ırkçı saldırı - Son Dakika

Fanatik Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait mal ve mülklere zarar vererek ırkçı sloganlar yazdı.

Batı Şeria'da yer alan Selfit kenti kuzeyindeki Kira Köy Meclisi Başkanı Eşref Ziyade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup yerleşimcinin sabaha karşı köye baskın düzenlediğini ve 7 aracın lastiklerine zarar verdiğini söyledi.

Yerleşimcilerin evlere İbranice ırkçı sloganlar yazdığını aktaran Ziyade, bir araca da "Davud'un Yıldızı" sembolü çizerek, İbranice "Araplara ölüm" yazdıklarını belirtti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinlilere sık sık saldırılar düzenliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.