Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden "ırkçı saldırı"
Son Dakika Güncel Haber

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden "ırkçı saldırı"

6 dakika önce

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 7 araca zarar verdi, bir cami ile bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 7 araca zarar verdi, bir cami ile bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.
Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik Beldesi Belediye Başkanı Nacih Rüstem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimcinin, gece saatlerinde Kefr Malik beldesine baskın düzenlediğini belirtti.
Rüstem, Yahudi yerleşimcilerin beldede Filistinlilere ait 7 araca zarar verdiğini, araçların yanı sıra bir cami ile bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığını söyledi.
Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme" isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:39 Kaynak: AA
Batı Şeria, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Psikolog Üstün Dökmen'den ortak yayın değerlendirmesi Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı Tavsiye üzerine başladıkları çilek üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyorlar Son dakika! Konut satışları Mayıs'ta düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 10:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden "ırkçı saldırı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]