Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı 2 Filistinli yaralandı

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin darbettiği 2 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı 2 Filistinli yaralandı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin darbettiği 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'un güneyindeki Es-Saviye beldesinde bir baba ile oğlu, tarlalarında çalıştıkları sırada Yahudi yerleşimciler tarafından darbedildi.

Yaralanan baba ile oğlunun, Nablus'taki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinliler, Yahudi yerleşimciler tarafından sık sık bu tür saldırılara maruz kalıyor.

Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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