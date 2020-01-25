Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırdığı 2 Filistinli yaralandı
6 saat önce
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin darbettiği 2 Filistinli yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:32 Kaynak: AA
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin darbettiği 2 Filistinli yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'un güneyindeki Es-Saviye beldesinde bir baba ile oğlu, tarlalarında çalıştıkları sırada Yahudi yerleşimciler tarafından darbedildi.
Yaralanan baba ile oğlunun, Nablus'taki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Filistinliler, Yahudi yerleşimciler tarafından sık sık bu tür saldırılara maruz kalıyor.
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