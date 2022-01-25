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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 3 Filistinli yaralandı

25.01.2022 00:29
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 3 Filistinli yaralandı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilerin 3 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilerin 3 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın kuzeyindeki Havara bölgesindeki Filistinlilere saldırdı.

Radikal Yahudi bir örgüte bağlı olan Yahudi yerleşimciler, Havara'daki Filistinlilerin arabalarına taş atarak camlarını kırdı ve dükkanlara saldırarak maddi hasara neden oldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde ise saldırılar nedeniyle 3 yaşındaki bir çocuk dahil 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrailli Bakan'dan "organize terör" itirafı

KAN'a konuşan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarının "organize terör" olduğunu kabul etmişti.

Barlev, "Benim görüşüme göre bu, beraber hareket eden bir terör grubunun organize faaliyetidir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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Batı Şeria, İsrail, Yahudi, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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