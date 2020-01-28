Batı Şeria'da Yahudi yerleşkeleri 2019'da yüzde 3 büyüdü; 'Buradayız ve hiçbir yere gitmeyeceğiz'

Batı Şeria'da Yahudi yerleşkeleri 2019'da hızlı bir büyüme kaydetti. Batı Şeria Yahudi Toplumu İstatistik Ofisi adlı bir yerleşim grubu tarafından yayınlanan rapora göre Batı Şeria'daki Yahudi nüfus İsrail'deki demografik artış hızından çok daha fazla yükselerek yüzde 3'lük bir oran yakaladı.



Yerleşke grubu, Amerikan yönetimi ile yakın ilişkiler sayesinde de bu ivmenin 2020'de artacağını kaydetti.