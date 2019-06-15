Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'da "Yüzyılın Anlaşması" planı ve Bahreyn'deki çalıştay protesto edildi
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Batı Şeria'da "Yüzyılın Anlaşması" planı ve Bahreyn'deki çalıştay protesto edildi

3 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, Bahreyn'in başkenti Manama'da ay sonunda düzenlenmesi planlanan ve ABD yönetimi tarafından önerilen "Yüzyılın Anlaşması" planının bir parçası olarak değerlendirilen ekonomi çalıştayını protesto etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, Bahreyn'in başkenti Manama'da ay sonunda düzenlenmesi planlanan ve ABD yönetimi tarafından önerilen "Yüzyılın Anlaşması" planının bir parçası olarak değerlendirilen ekonomi çalıştayını protesto etti. Gösteriye, Hristiyan din adamları da katıldı.
Batı Şeria'da Yüzyılın Anlaşması planı ve Bahreyn'deki çalıştay protesto edildi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:37 Kaynak: AA
Manama, Bahreyn, Batı Şeria, Güncel
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