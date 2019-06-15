Batı Şeria'da "Yüzyılın Anlaşması" planı ve Bahreyn'deki çalıştay protesto edildi
3 saat önce
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, Bahreyn'in başkenti Manama'da ay sonunda düzenlenmesi planlanan ve ABD yönetimi tarafından önerilen "Yüzyılın Anlaşması" planının bir parçası olarak değerlendirilen ekonomi çalıştayını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:37 Kaynak: AA
İşgal altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah
kentinde toplanan Filistinliler, Bahreyn
'in başkenti Manama
'da ay sonunda düzenlenmesi planlanan ve ABD yönetimi tarafından önerilen "Yüzyılın Anlaşması" planının bir parçası olarak değerlendirilen ekonomi çalıştayını protesto etti. Gösteriye, Hristiyan din adamları da katıldı.
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