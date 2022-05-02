Batı Şeria'daki Filistinliler bayram namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni doldurdu - Son Dakika
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Batı Şeria'daki Filistinliler bayram namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni doldurdu

02.05.2022 09:58
Batı Şeria'daki Filistinliler bayram namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni doldurdu

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinli, bayram namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinli, bayram namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı.

Harem-i İbrahim Camisi'ni dolduran Filistinliler, bayram namazını İsrail güçlerinin yoğun önlemleri arasında eda etti. İsrail askerleri, caminin girişinde kimlik kontrolü yaptı.

El Halil Vakıflar Bakanlığı Müdürü Nidal el-Caberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin Filistinlinin bayram namazını burada eda ettiğini belirtti.

Caberi, İsrail'in Filistinlilere yönelik kısıtlayıcı uygulamaları olmasaydı sayının çok daha fazla olacağını söyledi.

1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'daki Filistinliler bayram namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni doldurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batı Şeria'daki Filistinliler bayram namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni doldurdu - Son Dakika
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