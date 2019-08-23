Son Dakika Haberleri: Batı Şeria'daki patlamada yaralanan 3 İsrailliden biri öldü
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Batı Şeria'daki patlamada yaralanan 3 İsrailliden biri öldü

48 dakika önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde meydana gelen patlamada yaralanan 3 İsrailliden biri hayatını kaybetti.

Batı Şeria'daki patlamada yaralanan 3 İsrailliden biri öldü, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde meydana gelen patlamada yaralanan 3 İsrailliden biri hayatını kaybetti.

İsrail makamlarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah civarındaki Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınlarında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan İsraillilerden 17 yaşındaki genç kız Rina Shnerb yaşamını yitirdi.

Açıklamada, olayda yaralanan diğer iki kişi, Shnerb'in babası ve erkek kardeşinin durumlarının da ağır olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Dolev çevresinde meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, "terör saldırısı" olarak nitelenen olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedilmişti.

Filistin kaynakları, patlamada yaralanan İsraillilerin yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde ikamet eden yerleşimciler olduğunu aktarmıştı.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:28 Kaynak: AA
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