Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - Son Dakika
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

04.03.2022 18:49

Filistinli göstericilerin lastik yakması İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi İsrail güçlerinin Filistinli gençler arasında çatışmadan detaylar EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa...

Filistinli göstericilerin lastik yakması

İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi

İsrail güçlerinin Filistinli gençler arasında çatışmadan detaylar EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri

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İsrail, Ukraynalı iki Yahudi aileyi işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirdi İsrail, Ukraynalı iki Yahudi aileyi işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirdi Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor

Batı Şeria, Protesto, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri - Son Dakika
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