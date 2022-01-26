Üye Girişi
Batı Şeria'daki yerleşimci saldırısında yaralanan Yahudi aktivist: "Filistinlilere yardım etmek sorumluluğumuz" - Son Dakika

Batı Şeria'daki yerleşimci saldırısında yaralanan Yahudi aktivist: "Filistinlilere yardım etmek sorumluluğumuz"

26.01.2022 12:15
Batı Şeria'daki yerleşimci saldırısında yaralanan Yahudi aktivist: "Filistinlilere yardım etmek sorumluluğumuz"

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere destek için bölgede bulunan ve bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin saldırısı sonucu yaralanan Yahudi barış aktivistlerinden Doron Maynrat, Filistinlilere desteğin "sorumlulukları" olduğunu söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere destek için bölgede bulunan ve bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin saldırısı sonucu yaralanan Yahudi barış aktivistlerinden Doron Maynrat, Filistinlilere desteğin "sorumlulukları" olduğunu söyledi.

Batı Şeria'da son günlerde giderek artan fanatik Yahudi yerleşimcilerin ırkçı şiddet eylemleri yalnızca Filistinlileri hedef almakla kalmıyor.

Yüzleri maskeli bir grup fanatik yerleşimci, 21 Ocak'ta Nablus kentine bağlı Burin kasabasında, Filistinli çiftçilerin ağaç dikimine destek olan Yahudi barış aktivistlerine öldüresiye saldırdı.

Saldırıda başından ve kolundan yaralanan "Zeytin Hasadı Koalisyonu" adlı Yahudi sivil hareketin üyesi Doron Maynrat (60), AA muhabirine o gün yaşadıklarını anlattı.

Hem Filistinlilere destek olmak, hem İbrani takvimine göre "Tu Bişvat" olarak adlandırılan Yahudi ağaç dikme bayramını kutlamak için ağaç diktiklerini söyleyen Yahudi aktivist, "Her yıl burada ekim ve kasım aylarında onların (Filistinliler) zeytin hasadına da yardımcı oluyoruz." dedi.

Maynrat, 3 ay önce Filistinli arkadaşlarıyla diktikleri ağaçların yerleşimciler tarafından yakıldığını, bunun üzerine yeniden 100 ağaç daha dikmek için Filistinlilerle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Başı ve kolu sargılı haldeki Maynrat, o sırada 10 kişi olduklarını belirterek olayı şöyle aktardı:

"Yasa dışı yerleşimden bize doğru gelen gençler gördük. Bir anda ellerinde sopalar ve benzinle bize doğru koşmaya başladılar. Bir aracımızı ateşe verdiler. Bize taş atıp sopalarla saldırdılar. Ben kafam ve kolumdan yaralandım. Kendimi korumaya çalışsam da fayda etmedi. Her şey 5 dakikada yaşandı."

"Hiç konuşmadan direkt saldırdılar"

Grubun en küçüğünün 60 yaşındaki kendisi olduğuna, aralarında 80 yaşında olanların ve kadınların da bulunduğuna dikkati çeken aktivist, yaşadıklarını "inanılmaz" şeklinde nitelendirdi.

İsrailli aktivist, "Ben bizimle tartışır, bize bağırırlar sanıyordum. ya da belki diktiğimiz ağaçları sökerler diye düşündüm. Bize böyle saldırmalarına inanamadım. Gerçekten inanılmazdı. Hiç konuşmadan direkt saldırdılar. İnsanlar çok rahat ölebilirdi. 80 yaşında bir kadının kafasına sopayla vurulursa tabii ki ölebilir. Ama neyse ki bu olmadı." ifadelerini kullandı.

İsrail polisince saldırıyı gerçekleştirenlere karşı bir tutuklama yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine, Maynrat'ın yanındaki kolu sargılı bir diğer kadın aktivist, böyle bir şeyin olamayacağını ima etti.

Maynrat ise "Bildiğim kadarıyla tutukluluk olmadı. (Yanındaki kadın aktivist arkadaşını işaret ederek) O gülüyor. Ama ben gülmüyorum. Biz ifademizi verdik ve şikayetimizi sunduk. Umarım tutuklama olur."

"Bölgenin 'güçlü ulusu' olduğumuzu düşünüyoruz"

"Burada esas sorun ise biz bölgenin 'güçlü ulusu' olduğumuzu düşünüyoruz." diyen Maynrat, İsrail yönetiminin fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı önlem almamasını eleştirdi.

Filistinlilere yardım etmenin "sorumlulukları olduğunun" altını çizen aktivist şöyle konuştu:

"Bizim bu insanlara (Filistinliler) yardım etme sorumluluğumuz var. Ordu ve polis onlara yardım etmek zorunda. Onları rahatsız etmeyi bıraksınlar."

Batı Şeria'da "yerleşimci terörü"

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden kaynaklanan ve son dönemde şiddetini giderek artıran "Yahudi yerleşimci terörüne" karşı hem İsrail kamuoyunda hem de uluslararası alanda tepkiler yükseliyor.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarının "organize terör" olduğunu kabul etmişti.

Dün yaşanan ve 3 yaşındaki bir çocuk dahil 3 Filistinlinin yaralandığı saldırı hakkında konuşan Barlev, "Benim görüşüme göre bu, beraber hareket eden bir terör grubunun organize faaliyetidir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi lideri Eymen Avde de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerleşimci şiddetinden İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Şiddet görüntülerinin, "suçluların hükümet desteği almasının sonucu" olduğunu savunan Avde, "İşgalin derinleştirilmesi politikası, yerleşimci şiddetinin temelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'de etkili 7 Yahudi örgütü de "terörizm ve siyasi şiddete" karşı İsrail makamlarını "kesin bir şekilde harekete geçmeye" çağırdı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşimci saldırısında yaralanan Yahudi aktivist: Filistinlilere yardım etmek sorumluluğumuz
Batı Şeria'daki yerleşimci saldırısında yaralanan Yahudi aktivist: Filistinlilere yardım etmek sorumluluğumuz
Batı Şeria'daki yerleşimci saldırısında yaralanan Yahudi aktivist: Filistinlilere yardım etmek sorumluluğumuz
Batı Şeria'daki yerleşimci saldırısında yaralanan Yahudi aktivist: Filistinlilere yardım etmek sorumluluğumuz

YORUMLAR
500

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'daki yerleşimci saldırısında yaralanan Yahudi aktivist: 'Filistinlilere yardım etmek sorumluluğumuz' - Son Dakika


Alanya 53 yıl sonra karla tekrar tanıştı, vatandaşlar şaşkına döndü Alanya 53 yıl sonra karla tekrar tanıştı, vatandaşlar şaşkına döndü         
12:55
Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi         
12:49
Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı         
12:37
Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı         
12:27
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13

Son Dakika Haberleri
12:48 Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi
12:39 Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı.
12:36 Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı
12:31 Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti mum gibi eridi! Tek yükselen Warren Buffet oldu
12:30 Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti
12:06 Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?
11:55 Meteoroloji 26 Ocak tarihli raporunu yayımladı! Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor, 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
11:40 Milyonlarca emekli ve memur bu haberi bekliyor! Maaş farkı ne zaman hesapta olacak?
11:33 Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti
11:33 İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 12:59:18. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Şeria'daki yerleşimci saldırısında yaralanan Yahudi aktivist: "Filistinlilere yardım etmek sorumluluğumuz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement