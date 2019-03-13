Son Dakika Haberleri: Batı Şeria İsrail'le Doğrudan Çatışmaya Yaklaşıyor"

Batı Şeria İsrail'le Doğrudan Çatışmaya Yaklaşıyor"

13 dakika önce

Hamas yöneticilerinden Husam Bedran, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail ile doğrudan çatışmaya yaklaştığını belirtti.

Batı Şeria İsrail'le Doğrudan Çatışmaya Yaklaşıyor
Hamas yöneticilerinden Husam Bedran, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail ile doğrudan çatışmaya yaklaştığını belirtti.

Bedran, Twitter adresinden "Batı Şeria günbegün işgalcilerle doğrudan ve kapsamlı bir çatışmaya yaklaşıyor." paylaşımında bulundu.

Son günlerde El-Halil ve Selfit kentlerinde şehit olan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'da ve İsrail hapishanelerinde tırmanan gerginliğe, siyasi ufkun bulunmaması ve ekonomide gerilemeye dikkati çeken Bedran, tüm bunların direniş motivasyonunu artırdığını belirtti.

Bedran, "İsrail, eğer halkımızın Filistin içindeki durum veya uluslararası karmaşıklıklar nedeniyle direnişi bırakacağını düşünüyorsa, bilsin ki biz yılmaz bir halkız." ifadelerine yer verdi.

İsrail askerleri, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil ve Selfit kentinde 2 Filistinliyi şehit etmişti.

Ayrıca Kudüs'te dün Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi, Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde yatsı namazını kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:04 Kaynak: AA

Hamas, Batı Şeria, İsrail, Güncel
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