Batı Şeria'nın Cenin Kentinde Buldozerle Yıkım - Son Dakika
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Batı Şeria'nın Cenin Kentinde Buldozerle Yıkım

02.06.2022 23:52
Batı Şeria'nın Cenin Kentinde Buldozerle Yıkım

CENİN, 2 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan Yabad köyündeki Deya'a Hamarşeh'in evini buldozerle yıkmasından sonra ortaya çıkan toz bulutu, 2 Haziran 2022.

CENİN, 2 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan Yabad köyündeki Deya'a Hamarşeh'in evini buldozerle yıkmasından sonra ortaya çıkan toz bulutu, 2 Haziran 2022. Filistinli sağlık yetkilileri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında İsrail askerleriyle Çarşamba günü girilen çatışmada bir Filistinli gencin öldüğünü, altı kişinin de yaralandığını belirtti. Filistinli görgü tanıkları, çatışmaların, İsrail ordusunun, 29 Mart'ta Tel Aviv'de beş İsraillinin ölümüne yol açan silahlı saldırıyı düzenleyen Filistinli Deya'a Hamarşeh'in evini buldozerle yıkmak için köye baskın düzenlemesiyle çıktığını bildirdi. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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