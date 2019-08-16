Batı Şeria'nın güneyinde araçla saldırı girişimi
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İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim'in güneyinde Yahudi yerleşimcilere yönelik araçlı saldırıda 2 yerleşimci ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:12 Kaynak: AA
İşgal altındaki Batı Şeria
'da yer alan Beytüllahim
'in güneyinde Yahudi yerleşimcilere yönelik araçlı saldırıda 2 yerleşimci ağır yaralandı. İsrail
Kamu Yayın Kurulundan (KAN) yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminde araçla ezme girişimi sonucu 2 Yahudi yerleşimcinin ağır yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yaralıların tedavi altına alındığı, saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin de "vurularak etkisiz hale getirildiği" kaydedildi ancak sağlık durumuyla ilgili detay verilmedi.
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