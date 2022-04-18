Batı Şeria'nın Halil kentindeki olaylarda Filistinlilerden yaralananlar oldu - Son Dakika
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Batı Şeria'nın Halil kentindeki olaylarda Filistinlilerden yaralananlar oldu

18.04.2022 01:49
Batı Şeria'nın Halil kentindeki olaylarda Filistinlilerden yaralananlar oldu

İşgal altındaki Bat Şeria'nın güneyinde İsrail ordusunun müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 2 Filistinli yaralandı, onlarca kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

İşgal altındaki Bat Şeria'nın güneyinde İsrail ordusunun müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 2 Filistinli yaralandı, onlarca kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güneydeki Halil kentindeki eş-Şelale Caddesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir kişi İsrail ordusundan açılan ateş sonucu, bir kişi gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerce darp edilerek yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail ordusu tarafından kullanılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle de onlarca Filistinli boğulma tehlikesi atlattı.

Bölgede, "17 Nisan Esirler Günü" etkinlikleri çerçevesinde "Esirler Kulübü", "Esir İşleri Kurulu" ve kentteki birçok ulusal grup tarafından dayanışma gösterisi düzenlenmesi için çağrı yapılmış ve Halil kenti merkezindeki Bab ez-Zaviye bölgesinde yürüyüş düzenlenmişti.

İsrail hapishanelerinde 22'si kanser, 600'ü çeşitli hastalıklardan muzdarip 4 bin 450 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" ilan etti. Filistinliler, her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

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Filistin, İsrail, Nisan, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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