Batı Şeria'nın ilhakına tepki gösteren İsrailli aktivistler, Trump havuzunu kırmızıya boyadı - Son Dakika

Batı Şeria'nın ilhakına tepki gösteren İsrailli aktivistler, Trump havuzunu kırmızıya boyadı

İsrailli aktivistler, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etme planına tepki göstererek, "ilhakın kan dökülmesi" sonucunu doğuracağına dikkati çekmek için Petah Tikva'daki Trump havuzunu kırmızıya boyadı.

İsrailli aktivistler, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etme planına tepki göstererek, "ilhakın kan dökülmesi" sonucunu doğuracağına dikkati çekmek için Petah Tikva'daki Trump havuzunu kırmızıya boyadı.

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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde bir grup aktivistin, kentin merkezindeki Trump Meydanı'nda bulunan süs havuzunu kırmızıya boyadığı belirtildi.

Açıklamada, aktivistlerin havuz suyunu boyadıktan sonra çevresine "İlhak bize kana mal olacak!" sloganı yazdığı kaydedilerek, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Zaman zaman Tel Aviv ile Kudüs'te ilhak karşıtı gösteriler düzenleyen İsrailliler, Tel Aviv yönetiminin ilhak planının "iki devletli" çözümü ortadan kaldırdığını söylüyor.

Petah Tikva Belediyesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan etmesinin ardından kentteki bir meydana Trump adını vermişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Donald Trump, Batı Şeria, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'nın ilhakına tepki gösteren İsrailli aktivistler, Trump havuzunu kırmızıya boyadı - Son Dakika

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