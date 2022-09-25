İsrail ordusunda can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirdi.

İsrail Ordu Radyosunun bildirdiğine göre, İsrail ordusunun bulunduğu bir kontrol noktasına gelen silahlı Filistinli bir grupla askerler arasında çatışma çıktı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nablus'ta bir Filistinli İsrail ordusunca vurularak öldürüldü - Son Dakika

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