Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerm kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerm kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

18.05.2021 20:36

Nablus'un güneyindeki Havvara güvenlik noktası yakınında gösteriden detaylar Filistinli gençlerin lastik yakarak ve taş atarak karşılık vermesi İsrail askerlerinin gösteriye gaz bombası atarak müdahale etmesi İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 13...

Nablus'un güneyindeki Havvara güvenlik noktası yakınında gösteriden detaylar

Filistinli gençlerin lastik yakarak ve taş atarak karşılık vermesi

İsrail askerlerinin gösteriye gaz bombası atarak müdahale etmesi İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 13 yaralı

KUDÜS (AA – İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 13 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria'nın Ramallah, Cenin, El Halil ve Beytullahim kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 5 Filistinlinin gerçek mermi, 5 Filistinlinin de plastik mermi ile vurularak, 3 Filistinlin de darp başta olmak üzere çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca onlarca Filistinlinin de İsrail askerlerince atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Batı Şeria'daki olaylar devam ediyor.

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde 23 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerm kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi
Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerm kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi
Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerm kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi
Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerm kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerm kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy paylaştı! Usta sanatçı Erol Keskin hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy paylaştı! Usta sanatçı Erol Keskin hayatını kaybetti Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar         
21:46
Kariyerinde sona yaklaşan Belhanda'ya piyango vurdu! Arabistan'dan gelen teklif reddedilecek gibi değil Kariyerinde sona yaklaşan Belhanda'ya piyango vurdu! Arabistan'dan gelen teklif reddedilecek gibi değil         
21:17
Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı         
20:46
Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı         
20:17
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi         
19:37
Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor         
19:02
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Dini nikahlı eşini zincire bağlayarak 6 ay boyunca işkence eden caniden pes dedirten savunma: Alkollüydüm, dövdüğümü hatırlamıyorum Dini nikahlı eşini zincire bağlayarak 6 ay boyunca işkence eden caniden pes dedirten savunma: Alkollüydüm, dövdüğümü hatırlamıyorum         
15:47
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 21:53:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerm kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement