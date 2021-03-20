Batı Şeria, "şehit müezzinini" son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

İsrail askerlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 48 yaşındaki Filistinli müezzin Atıf Hanayişe son yolculuğuna uğurlandı.

Hanayişe için Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decin beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende tekbirler yükselirken, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Nablus'ta bulunan En-Necah Üniversitesi'ndeki Adli Tıp morgundan alınan Filistinli müezzinin naaşı, Beyt Decin beldesinde görev yaptığı Musa Bin Nusayr Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son kez evinin önüne getirildi.

Hanayişe'nin cenazesi binlerce Filistinlinin omuzunda tekbir ve sloganlarla belde mezarlığında toprağa verildi.

Filistin'den kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hanayişe'nin İsrail güçleri tarafından şehit edilmesi en güçlü ifadelerle kınandı.

Hanayişe'nin şehit edilmesinin işgalin kirli yüzü olduğu ve yargısız infaz yapıldığı belirtilen açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin "bu suçun" sorumlusu olduğu vurgulandı.

Filistinli örgütlerden sivil direniş çağrısı

Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından ayrı ayrı yapılan yazılı açıklamalarda, Hanayişe'yi şehit eden İsrail güçleri kınandı.

Filistinli gruplar açıklamalarında, "Filistin halkına bu suça dur demek için Batı Şeria'daki sivil direnişi yükseltme" çağrısında bulundu.

Müezzin Hanayişe, İsrail güçlerinin Beyt Decin belde kırsalında yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde gerçek mermiyle vurularak şehit olmuştu.