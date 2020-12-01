"Batı tipi beslenme arttıkça mide kanseri de artıyor" - Son Dakika

"Batı tipi beslenme arttıkça mide kanseri de artıyor"

01.12.2020 09:24

SESSİZ bir şekilde uzun yıllar belirti vermeden ilerleyen mide kanseri, Türkiye'de en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor.

SESSİZ bir şekilde uzun yıllar belirti vermeden ilerleyen mide kanseri, Türkiye'de en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın mide kanseriyle ilgili hazırladığı verilere değinen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata, klinik protokol verilerine göre Türkiye'de mide kanserinin erkeklerde en sık görülen beşinci, kadınlarda ise altıncı kanser türü olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Pata, batı tipi beslenmenin mide kanserinin artışına yol açabildiğine de dikkat çekti.

Mide kanserine en sık Japonya ve Çin gibi uzak doğu ülkelerinde rastlanıyor. Avrupa ülkeleri ile ABD'de görülme oranlarının yaklaşık 100 binde 12-15 civarında olduğu belirtiliyor. Hazırlanan klinik protokolde, 100 bin kişide 14.2 ile Türkiye'nin mide kanserinde orta riskli bölgeler grubunda yer aldığı kaydedildi. Öte yandan tüm kanserler arasında erkeklerde yüzde 5,8 ile beşinci sırada yer alan mide kanserinin, kadınlarda ise yüzde 3,7 ile altıncı sırada yer aldığı görüldü.

"AVRUPA'DA EN OBEZ ÜLKEYİZ"

Mide kanserini önlemedeki en önemli adımın sağlıksız beslenmenin önüne geçilmesi olduğuna dikkat çekilen protokolde obezitenin artmasıyla doğru orantılı olarak mide kanseri görülme sıklığının da arttığına işaret edildi. Bu nedenle Akdeniz tipi beslenme ile birlikte kilo kontrolünün mide kanseri riski azaltabileceği uyarısında bulunan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki son yıllarda Avrupa ülkeleri arasında obezitede ilk sırada yer alıyoruz. Bunun bir an önce önüne geçmemiz gerekiyor. Öte yandan Batı tipi beslenme de mide kanserinin artışına yol açabiliyor. Özellikle donmuş gıdalar ve fastfood bu anlamda çok tehlikeli. Tuzlanmış, salamura veya turşu benzeri aşırı tuz içeren yiyecekler; etleri mangal, barbekü gibi doğrudan ateşte pişirmek ve fazla miktarda işlenmiş et ve et ürünlerinin sık tüketiminin mide kanseri riskini artırdığı görülmektedir."

HELİKOBAKTER PİLORİYE DİKKAT!

Helikobakter pilori olarak adlandırılan mide bakterisine bağlı enfeksiyonun, gastrit, ülser hatta yıllar içinde doku değiştirerek mide kanserine dahi yol açabileceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata, "1994'de Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı raporla helikobakter pilori mide kanserinin en önemli nedenleri arasında sayılmış. Helikobakter pilori sadece insan midesinde yaşayabilir. Mide asidinin tüm bakterileri öldürür ancak bir takım enzimler salgılayarak o asitli ortamın içinde yaşayabilir. Helikobakter pilori, yiyeceklerden, içeceklerden bulaşmaz. İnsandan insana bulaşır. Anneden çocuğa bulaş en sık karşılaşılan yollardan birisidir. Uzun yıllar midede sessiz yaşayabilir. Yıllar sonra başka vücut içerisinde başka faktörlerle bir araya gelerek gastrit, ülser veya doku değişmesine paralel olarak kansere yol açabilir" dedi.


Batı tipi beslenme arttıkça mide kanseri de artıyor

Gastroenteroloji bölümü, Mide Kanseri, Türkiye, Kanser, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Batı tipi beslenme arttıkça mide kanseri de artıyor' - Son Dakika


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