Son Dakika Haberleri: Batı Trakya'da prefabrik ibadet yeri nedeniyle gözaltına alındılar
Son Dakika Güncel Haber

Batı Trakya'da prefabrik ibadet yeri nedeniyle gözaltına alındılar

1 saat önce

Batı Trakya'nın İskeçe şehrinde Romanların yoğunlukla yaşadığı Serin Mahalle (Drosero) İmamı İlyaz Gündoğan Ahmetoğlu ve iki soydaş işçi, ibadet yeri oluşturmak amacıyla prefabrik bir yapıya bölüm ekledikleri gerekçesiyle izinsiz inşaat yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Batı Trakya'da prefabrik ibadet yeri nedeniyle gözaltına alındılar, System.String[]
Batı Trakya'nın İskeçe şehrinde Romanların yoğunlukla yaşadığı Serin Mahalle (Drosero) İmamı İlyaz Gündoğan Ahmetoğlu ve iki soydaş işçi, ibadet yeri oluşturmak amacıyla prefabrik bir yapıya bölüm ekledikleri gerekçesiyle izinsiz inşaat yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
İmam Ahmetoğlu ve iki işçi, bir gece nezarethanede kaldıktan sonra çıkarıldıkları suçüstü mahkemesince çalışmaların durdurulması ve gerekli izinlerin alınması şartıyla serbest bırakıldı.
İskeçe seçilmiş Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, çarşamba günü yaşanan olayda, Serin Mahalle İmamı Ahmetoğlu ve iki işçinin, mahalle gençleri tarafından kurulan kültür derneğinin merkezi olarak kullanılmak amacıyla satın alınan tekerlekli bir yapıya ibadet yeri olarak kullanılmak üzere küçük bir bölüm eklemeye çalıştıkları sırada tutuklandığını söyledi.
Hraloğlu, çalışmanın izinsiz olduğu gerekçesiyle kaçak inşaat yaptıkları suçlamasıyla suçüstü mahkemesine çıkarılan imam Ahmetoğlu ve iki işçinin, dernek yöneticilerinin bir ay içeresinde gerekli izin ve belgeleri sağlamaları koşuluyla serbest bırakıldığını kaydetti.
Hraloğlu, dernek yöneticilerinin daha önce de İskeçe Tapu Kadastro Dairesi yetkililerince gerekli izinlerin bulunmadığı ileri sürülerek çalışmalara devam etmeleri durumunda 50 bin avroya kadar para cezasına çarptırılacakları konusunda uyarıldığını belirtti.
Müftü Yardımcısı Hraloğlu, Serin Mahalle'de minareli bir cami bulunmadığını ve vatandaşların ibadetlerini kendi imkanlarıyla oluşturdukları yerlerde yaptığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:41 Kaynak: AA
İşçi, Batı Trakya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kan donduran görüntüler! Temizlik işçisi, yavru köpeği çöp gibi süpürüp dereye attı 50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: İlacımı kullanmadığımda böyle tuhaf oluyorum Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:22:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batı Trakya'da prefabrik ibadet yeri nedeniyle gözaltına alındılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]