Batı Trakya'dan Yıldırım'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Trakya'dan Yıldırım'a ziyaret - Son Dakika

Batı Trakya'dan Yıldırım'a ziyaret

6 saat önce

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'i ağırladı.

Batı Trakya'dan Yıldırım'a ziyaret, System.String[]

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'i ağırladı.


Batı Trakya'nın gönül coğrafyamızın nadide bölgelerinden biri olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "O topraklar bilhassa bizim Osmanlı kültürünün halen yaşadığı, yaşatıldığı bölgeler. Dolayısıyla bizlerin ünsiyetini çok daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Bizlerde mahalli idareler olarak Türkiye'deki kardeşleriniz olarak elimizden geleni her daim yapmaya hazırız. Zaman zaman çeşitli faaliyetlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de sosyal projelerle katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Anadolu'nun kültür mozaiği Yıldırım'a gerçekleştirdikleri ziyarette, gösterdiği yakınlıktan dolayı Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür eden Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasanda, "Yıldırım'a, Batı Trakyalı kardeşlerimizin selamını getirdik. Aramızdaki yakın ilişkiler, kardeşlik duygularımızı daha da pekiştiriyor. Bizler etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütünün parçalarıyız. Yıldırım ile olan dostluğumuz sayesinde önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ve Yıldırımlılara göstermiş oldukları ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet te, 1936 yılında kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'nin köklü bir dernek olduğunu belirterek, "Derneğimiz, 1983 yılında isminde 'Türk' kelimesi geçen kardeş derneklerimiz gibi Yunanistan'ın gazabına uğramış bir dernek. 1983 yılında Yunanistan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'ni, Gümülcine Türk Gençler Birliği'ni ve İskeçe Türk Birliği'ni kapattı. Çünkü 1983 yılında Kıbrıs Devleti kurulduğunda Yunanistan o hıncını bizden çıkardı. Bugün itibariyle de isminde 'Türk' kelimesi geçen hiçbir dernek bırakmadı ve kurulmalarına da müsaade etmiyor. Bu konuda çok dertliyiz. İskeçe Türk Birliği bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde devam ettiriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İskeçe Türk Birliği'ni haklı bulmasına ve derneğin tekrardan açılmasını istemesine rağmen Yunanistan bu karara riayet etmedi. Maddi cezayı ödedi ama tabelayı yerine asmadı. Bizimde umutlarımız Yunanistan'ın bu davranışıyla yıkıldı. Resmi olarak derneğimizi kapatmış olsalar bile biz buna hiçbir zaman uymadık. Fiilen derneğimizi açık tutmaya ve işletmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ise Oktay Yılmaz'a görevinde başarılar dileyerek, "Bu yeni yolculuğunuzda, yeni koşunuzda Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim vatana, millete, devlete hizmet etmeyi nasip etsin" dedi. - BURSA

Batı Trakya, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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