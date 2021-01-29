Batı Trakya göçmenleri sosyal ve ekonomik hayatta birlik beraberlikleriyle örnek oluyor - Son Dakika

Batı Trakya göçmenleri sosyal ve ekonomik hayatta birlik beraberlikleriyle örnek oluyor

29.01.2021 11:11

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinden yıllar önce Türkiye'ye göç edip Bursa'ya yerleşen aileler, sosyal ve ekonomik hayatta kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) örnek birliktelik sergiliyor.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinden yıllar önce Türkiye'ye göç edip Bursa'ya yerleşen aileler, sosyal ve ekonomik hayatta kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) örnek birliktelik sergiliyor.

Kentte faaliyet gösteren Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi Başkanı Kardiyolog Dr. Ali Emin Latif ile Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayici İşadamları Derneği (BATISİAD) Başkanı Ahmet Er, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Latif, 1973'ten sonra Yunanistan yönetiminin baskılarına dayanamayan Batı Trakya halkının başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bölgede şu an yaklaşık 150 bin Türk ve Müslüman nüfusun yaşadığını belirten Latif, "Yapılan araştırmalara göre 1 milyona yakın Batı Trakya'dan göç etmiş Türk ve Müslüman bulunuyor. Bunların yaklaşık 450 bini ana vatanımızda, 450 bini de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşıyor." dedi.

Latif, Türkiye'ye göç edenlerin çoğunlukla İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlere geldiğini, öncelikle yakınlarının yanında kaldığını anlattı.

Ana vatanlarında, yeni yurtlarında hızla yükselen Batı Trakya Türklerinin arasından sanayiciler, siyasetçiler, doktorlar, mühendisler yetiştiğini, yüzlerce hatta binlerce kişiye istihdam sağlayan fabrikalar kuran girişimciler çıktığını vurgulayan Latif, "Batı Trakya insanı doğaldır, doğru ve dürüsttür. Batı Trakya Türkleri sözüne güvenilir insanlardır. Biz büyüklerimize de sorarız; Batı Trakyalının sözü senet gibidir. Söz verdiğinde kesinlikle tutar. Bu yüzden ben Batı Trakya Türk ve Müslüman azınlığının genleriyle gurur duyuyorum. İnsanımız doğruluğu ve dürüstlüğüyle bizi her zaman üstlerde tutmuştur." ifadelerini kullandı.

Şu anda Türk Kızılay Bursa Kan Merkezi Müdürü olan ağabeyinin Yunanistan'da ilkokulda büyük zorluklar yaşadığını, sürekli sınıfta bırakıldığını aktaran Latif, eğitimlerine Türkiye'de devam ettiklerini bildirdi.

Latif, Türkiye'de sağlanan desteklerle tıp eğitimlerini tamamlayıp ana vatanlarında hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

"Amacımız, istihdam ve iş imkanlarını geliştirmek"

BATISİAD Başkanı Ahmet Er de Yunanistan yönetiminin baskılarına karşı 29 Ocak 1988'de başlattıkları direnişten dolayı bu tarihi "Batı Trakya Türkleri Milli Direniş Günü" olarak her yıl andıklarını belirtti.

O dönem Türkiye'ye öğrenimini tamamlamak için geldiğini, eğitimini bitirince geri dönmediğini ifade eden Er, "Okul sonrası ekonomik sıkıntılar yaşayınca ticarete atıldım. Elimde saat bile sattım. Sonra otomobil ve tekstil sektörlerine yönelip başarılı olduk. Sonrasında Batı Trakyalı iş adamlarını bir çatı altında toplamak için BATISİAD'ı kurduk ve bugünlere geldik." bilgisini paylaştı.

Er, sermayeyi temsil eden bir STK olarak örnek birliktelik sergilemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Dernek çatısı altında yürüttükleri çalışmalara değinen Er, şöyle konuştu:

"Amacımız, istihdam ve iş imkanlarını geliştirmek. Bunun yanında Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yardımcı olmak gibi bir amacımız var. Orada yaşayanlar maalesef ekonomik olarak kötü durumda. İnsanımız kendisini ifade etmeye ve yaşamaya gayret ediyor ancak baskılardan dolayı başaramıyor. Bölge insanının en önemli geçim kaynağı tarım. Bir miktar esnafımız da var. Biz oradan gelmiş, iş kurmuş insanlar olarak oraya yatırımlar yapmak istiyoruz ancak bunu yapamıyoruz. Yunanistan'dan, oradaki engelleri kaldırmalarını talep ediyoruz. Batı Trakya dışındaki bölgelerde sıkıntı yok ancak Türk bir iş adamı Batı Trakya'da iş yapamıyor şu anda."

Batı Trakya göçmenleri sosyal ve ekonomik hayatta birlik beraberlikleriyle örnek oluyor
Batı Trakya göçmenleri sosyal ve ekonomik hayatta birlik beraberlikleriyle örnek oluyor
Batı Trakya göçmenleri sosyal ve ekonomik hayatta birlik beraberlikleriyle örnek oluyor
Batı Trakya göçmenleri sosyal ve ekonomik hayatta birlik beraberlikleriyle örnek oluyor

Batı Trakya, Yunanistan, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Trakya göçmenleri sosyal ve ekonomik hayatta birlik beraberlikleriyle örnek oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu         
11:10
Taraftarların Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına         
11:01
Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor         
10:59
Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı         
10:04
Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül         
09:51
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 11:40:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Trakya göçmenleri sosyal ve ekonomik hayatta birlik beraberlikleriyle örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei