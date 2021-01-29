Batı Trakya göçmenleri sosyal ve ekonomik hayatta birlik beraberlikleriyle örnek oluyor - Son Dakika

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinden yıllar önce Türkiye'ye göç edip Bursa'ya yerleşen aileler, sosyal ve ekonomik hayatta kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) örnek birliktelik sergiliyor.

Kentte faaliyet gösteren Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi Başkanı Kardiyolog Dr. Ali Emin Latif ile Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayici İşadamları Derneği (BATISİAD) Başkanı Ahmet Er, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Latif, 1973'ten sonra Yunanistan yönetiminin baskılarına dayanamayan Batı Trakya halkının başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bölgede şu an yaklaşık 150 bin Türk ve Müslüman nüfusun yaşadığını belirten Latif, "Yapılan araştırmalara göre 1 milyona yakın Batı Trakya'dan göç etmiş Türk ve Müslüman bulunuyor. Bunların yaklaşık 450 bini ana vatanımızda, 450 bini de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşıyor." dedi.

Latif, Türkiye'ye göç edenlerin çoğunlukla İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlere geldiğini, öncelikle yakınlarının yanında kaldığını anlattı.

Ana vatanlarında, yeni yurtlarında hızla yükselen Batı Trakya Türklerinin arasından sanayiciler, siyasetçiler, doktorlar, mühendisler yetiştiğini, yüzlerce hatta binlerce kişiye istihdam sağlayan fabrikalar kuran girişimciler çıktığını vurgulayan Latif, "Batı Trakya insanı doğaldır, doğru ve dürüsttür. Batı Trakya Türkleri sözüne güvenilir insanlardır. Biz büyüklerimize de sorarız; Batı Trakyalının sözü senet gibidir. Söz verdiğinde kesinlikle tutar. Bu yüzden ben Batı Trakya Türk ve Müslüman azınlığının genleriyle gurur duyuyorum. İnsanımız doğruluğu ve dürüstlüğüyle bizi her zaman üstlerde tutmuştur." ifadelerini kullandı.

Şu anda Türk Kızılay Bursa Kan Merkezi Müdürü olan ağabeyinin Yunanistan'da ilkokulda büyük zorluklar yaşadığını, sürekli sınıfta bırakıldığını aktaran Latif, eğitimlerine Türkiye'de devam ettiklerini bildirdi.

Latif, Türkiye'de sağlanan desteklerle tıp eğitimlerini tamamlayıp ana vatanlarında hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

"Amacımız, istihdam ve iş imkanlarını geliştirmek"

BATISİAD Başkanı Ahmet Er de Yunanistan yönetiminin baskılarına karşı 29 Ocak 1988'de başlattıkları direnişten dolayı bu tarihi "Batı Trakya Türkleri Milli Direniş Günü" olarak her yıl andıklarını belirtti.

O dönem Türkiye'ye öğrenimini tamamlamak için geldiğini, eğitimini bitirince geri dönmediğini ifade eden Er, "Okul sonrası ekonomik sıkıntılar yaşayınca ticarete atıldım. Elimde saat bile sattım. Sonra otomobil ve tekstil sektörlerine yönelip başarılı olduk. Sonrasında Batı Trakyalı iş adamlarını bir çatı altında toplamak için BATISİAD'ı kurduk ve bugünlere geldik." bilgisini paylaştı.

Er, sermayeyi temsil eden bir STK olarak örnek birliktelik sergilemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Dernek çatısı altında yürüttükleri çalışmalara değinen Er, şöyle konuştu:

"Amacımız, istihdam ve iş imkanlarını geliştirmek. Bunun yanında Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yardımcı olmak gibi bir amacımız var. Orada yaşayanlar maalesef ekonomik olarak kötü durumda. İnsanımız kendisini ifade etmeye ve yaşamaya gayret ediyor ancak baskılardan dolayı başaramıyor. Bölge insanının en önemli geçim kaynağı tarım. Bir miktar esnafımız da var. Biz oradan gelmiş, iş kurmuş insanlar olarak oraya yatırımlar yapmak istiyoruz ancak bunu yapamıyoruz. Yunanistan'dan, oradaki engelleri kaldırmalarını talep ediyoruz. Batı Trakya dışındaki bölgelerde sıkıntı yok ancak Türk bir iş adamı Batı Trakya'da iş yapamıyor şu anda."