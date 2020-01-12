Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hüseyin'den Şahin'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hüseyin'den Şahin'e ziyaret - Son Dakika

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hüseyin'den Şahin'e ziyaret

6 saat önce

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hüseyin'den Şahin'e ziyaret, System.String[]

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre,, Şahin'in ziyarette üniversitesinin sosyal, kültürel ve bilimsel projelerindeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek "Öğrencilerimizin eğitim, öğretim yılı boyunca onlara her türlü desteği sağlama konusunda çalışmalarımızı yapmaktayız. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası da eğitimlerini en iyi şekilde almaları konusunda onlara yardımcı olabilmek öncelikli hedeflerimizdendir" ifadelerini kullandı.

Namık Kemal Üniversitesi, Batı Trakya, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi
Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri
20:46 Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
20:44 Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
20:44 İstanbul emniyetinde atamalar - Son Dakika
20:42 Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 20:49:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hüseyin'den Şahin'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]