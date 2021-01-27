Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinden Yunan Başpiskopos İeronimos'a tepki - Son Dakika

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinden Yunan Başpiskopos İeronimos'a tepki

27.01.2021 15:45

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un İslam dini ve Müslümanlarla ilgili hakaret içeren ifadeler kullandığını, konuyla ilgili bir özür beklediklerini, Yunanistan yargısını da göreve davet ettiklerini bildirdi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un İslam dini ve Müslümanlarla ilgili hakaret içeren ifadeler kullandığını, konuyla ilgili bir özür beklediklerini, Yunanistan yargısını da göreve davet ettiklerini bildirdi.

Dernek üyeleri, Soma ilçesindeki Cengiz Topel Meydanında 29 Ocak 1988'de Yunanistan'da "Türk" adı bulunan derneklerin kapatılmak istenmesi üzerine gösterilen tepkiler ve bunun ikinci yılında Gümülcine'de Türkleri hedef alan saldırılar nedeniyle düzenlenen "29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü" anma etkinliği düzenledi.

Dernek Genel Başkanı Hüseyin, yaptığı açıklamada 29 Ocak'ın Batı Trakya Türkleri için bir "direniş günü" olduğunu, 33. yılında bu direnişi dünyaya anlatmaya devam ettiklerini ifade etti.

Geçen yıl anma etkinliğini Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da yaptıklarını, bu yıl da Soma'da bir araya geldiklerini anlatan Hüseyin, şöyle konuştu:

"Var oluş mücadelemizi anlatmak için her yıl farklı yerlerde bir araya geliyoruz. Sesimizi dünyada duyurmak için bir çok etkinlik ve anma programı düzenliyoruz. Yunan iradesi her ne kadar bizi azınlık olarak yok saysa da varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz. Bizim iki 29 Ocağımız var. Biri on binlerle Gümülcine meydanında tescillediğimiz milli direniş günümüzdür. Diğeri de 1990 yılında yine 29 Ocak'ta Gümülcine'de cuma namazında okutacağımız mevlidin provoke edilmesiyle 300'den fazla Türk'ün iş yerinin talan edilmesi ve insanımızın kanının döküldüğü gündür. O gün Batı Trakya Türklerinin Gümülcine'de en büyük mezalimi yaşandı. Biz bunları unutturmayacağız."

Bu mücadeleyle özellikle Türkiye'ye insan hakları ve azınlık hakları konularında ders vermeye kalkanların dikkatini çekmek istediklerini aktaran Hüseyin, son olarak Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un İslam dini ve Müslümanlarla ilgili hakaret içeren ifadelerde bulunduğunu hatırlattı.

Başpiskopos İeronimos'un bir televizyon kanalında katıldığı programda, "İslam'ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu" söylediğini hatırlatan Hüseyin, şöyle konuştu:

"Maalesef Başpiskoposun yaptığı açıklama Müslüman alemine, İslam dünyasına hakarettir. Yunanistan Anayasasını ihlal eden açıklamada ne diyor biliyor musunuz, 'İslamiyet dini, bir din değildir. İnananları da yayılmacılığı örgütleyen siyasi parti sempatizanlarıdır' diyor. Bu hakaret karşısında kendilerini hem özre davet ediyoruz hem de Yunan makamlarının harekete geçerek Başpiskoposun derhal yargılanmasını talep ediyoruz."

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinden Yunan Başpiskopos İeronimos'a tepki
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinden Yunan Başpiskopos İeronimos'a tepki
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinden Yunan Başpiskopos İeronimos'a tepki
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinden Yunan Başpiskopos İeronimos'a tepki

Batı Trakya, Yunanistan, Yunan, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğinden Yunan Başpiskopos İeronimos'a tepki - Son Dakika


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