Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskopos'una tepki - Son Dakika

Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskopos'una tepki

29.01.2021 18:54

Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskopos'una tepki Batı Trakya Türkleri: "Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam dünyasından özür dilemesi gerektiğini düşünüyor ve bunu talep ediyoruz" Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un İslam ve Müslümanlara yönelik açıklamasına tepkiler sürüyor.

Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskopos'una tepki

Batı Trakya Türkleri: "Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam dünyasından özür dilemesi gerektiğini düşünüyor ve bunu talep ediyoruz"

İSTANBUL - Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un İslam ve Müslümanlara yönelik açıklamasına tepkiler sürüyor. Batı Trakya Türkleri de Başpiskopos'un açıklamalarına bir basın açıklamasıyla tepki gösterirken, "Bu açıklamaları kınıyoruz ve Yunanistan'ın resen soruşturma açması gerekiyor" denildi.

Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un "İslam'ı bir siyasi parti, Müslümanları ise savaş insanları" olarak nitelemesi nedeniyle tepkiler sürüyor. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, Ayasofya Camii Kebir'de, bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya dernek üyeleri ile Batı Trakyalı vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar skandal açıklamaları nedeniyle Yunan Başpiskoposu kınadı.

Yapılan basın açıklamasını Batı Trakya Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, okudu. Var olan azınlık haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirten Hüseyin, "Yunan kilisesinin geçen hafta içerisinde Yunanistan Başpiskoposu tarafından bir televizyon programında yapılan açıklamalar bizleri hayret içerisinde, büyük bir üzüntü içerisinde bıraktı. Bizler Müslüman olarak yaşadığımız ülkenin içerisindeki çoğunluğa ait dini liderin İslamiyet'e ilişkin açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam Dünyası ve Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Hüseyin, "Yunan Başpiskoposu "İslam dini bir siyasi partidir. Bu siyasi partinin müritleri ise Müslümanlardır, İnananlardır. Kendileri de yayılmacı bir anlayışı benimsiyor" diyerek bu sözleri hiç çekinmeden televizyon ekranlarında ifade etti. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam dünyasından özür dilemesi gerektiğini düşünüyor ve bunu talep ediyoruz. Aynı zamanda Yunan anayasasına göre de suç olan ve soruşturulması gerekilen bu dini ayrımcılık noktasındaki ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Azınlık haklarından asla vazgeçmeyeceklerini ve Yunan anayasasına göre Başpiskopos hakkında resen soruşturma açılması gerektiğini aktaran Başkan Hüseyin, "Camilerimize, vakıflarımıza, inanç merkezlerimize, müftülerimize ve kurumlarımıza karşı saldırılar hunharca devam ediyor. Baskılar hat safhada devam ediyor. Hak, hukuk ve adalet içerinde orada gasp edilmiş haklarımızın iadesiyle huzur ve barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bizim karşıtlığımız olan İstanbul Rumları'nın dini cemaat lideri sayın Bartholomeos'a da buradan seslenmek istiyorum. Her zaman kendisini iyi bir Türk vatandaşı olduğunu ifade eden Bartholomeos çıkıp burada, bizim olduğumuz yerden çağrıda bulunmalıdır. Yunanistan kilisesinin başpiskoposu İslam dünyasından özür dilemelidir. Dilemek zorundadır. Bu çağrıyı yapmak zorundadır diye düşünüyoruz. Bizler Batı Trakya Türkleri olarak mevcut haklarımızı gerek Yunan vatandaşlığımızdan kaynaklı haklarımızı, gerekse azınlık haklarımızı alana kadar, sonuna kadar mücadelede kararlıyız" diye konuştu.

Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskopos'una tepki
Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskopos'una tepki
Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskopos'una tepki
Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskopos'una tepki

Batı Trakya, Yunanistan, İslam, Yunan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskopos'una tepki - Son Dakika


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