Batı Trakyalı gazeteci yazar Feyzullah Hasankahya hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Trakyalı gazeteci yazar Feyzullah Hasankahya hayatını kaybetti - Son Dakika

Batı Trakyalı gazeteci yazar Feyzullah Hasankahya hayatını kaybetti

6 saat önce

Batı Trakya'da, Müslüman Türk azınlığın kanaat önderlerinden gazeteci yazar Feyzullah Hasankahya, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Batı Trakyalı gazeteci yazar Feyzullah Hasankahya hayatını kaybetti, System.String[]

Batı Trakya'da, Müslüman Türk azınlığın kanaat önderlerinden gazeteci yazar Feyzullah Hasankahya, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir tedavi gördüğü İskeçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Hasankahya'nın naaşı, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından doğduğu Demircik köyünde defnedildi.

Feyzullah Hasankahya kimdir?

İskeçe'ye bağlı Demircik Köyü'nde 1965 yılında doğan Feyzullah Hasankahya, İstanbul İsmailağa Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi almıştı.

Uludağ Üniversitesi İlahiyet Fakültesini bitiren Hasankahya, 1993'te Batı Trakya'ya döndü ve İskeçe Müftülüğü bünyesindeki Vaaz ve İrşad heyetinde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

İskeçe'de yayımlanan Millet Gazetesinin kurucuları arasında yer alan Hasankahya, Türk azınlığa yapılan haksızlıkları gazetesindeki köşesinde yıllarca cesurca dile getirmişti.

İskeçe ve Gümülcine'deki müftülüklere atama yoluyla görevlendirme yapılmasını eleştiren Hasankahya, 20 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hasankahya hakkında, gazetedeki yazıları nedeniyle Yunan devleti tarafından açılmış birçok dava bulunuyordu.

Batı Trakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:16 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var         
07:43
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 22:29:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Trakyalı gazeteci yazar Feyzullah Hasankahya hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]