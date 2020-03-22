Batı Trakyalı gazeteci yazar Feyzullah Hasankahya hayatını kaybetti - Son Dakika

Hasankahya hakkında, gazetedeki yazıları nedeniyle Yunan devleti tarafından açılmış birçok dava bulunuyordu.

İskeçe ve Gümülcine'deki müftülüklere atama yoluyla görevlendirme yapılmasını eleştiren Hasankahya, 20 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İskeçe'de yayımlanan Millet Gazetesinin kurucuları arasında yer alan Hasankahya, Türk azınlığa yapılan haksızlıkları gazetesindeki köşesinde yıllarca cesurca dile getirmişti.

Uludağ Üniversitesi İlahiyet Fakültesini bitiren Hasankahya, 1993'te Batı Trakya'ya döndü ve İskeçe Müftülüğü bünyesindeki Vaaz ve İrşad heyetinde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Bir süredir tedavi gördüğü İskeçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Hasankahya'nın naaşı, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından doğduğu Demircik köyünde defnedildi.

Batı Trakya 'da, Müslüman Türk azınlığın kanaat önderlerinden gazeteci yazar Feyzullah Hasankahya, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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