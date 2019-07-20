Batı Trakyalı gençlerin 'Fetih' yolculuğu

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği Fetih Müzesi'nin son misafirleri Batı Trakyalı öğrenciler oldu.

Müzede ilk olarak Osmanlı Devleti'nin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu inceleyen öğrenciler, geleneksel çiniler, kütüphane ve konferans salonları hakkında da bilgiler aldı. Daha sonra fetih gününün canlandırıldığı 42 metre açıklığındaki dev kubbe karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen misafirler, Bursa'nın fethini adeta yeniden yaşamış gibi hissettiklerini belirtti.

Fetih Müzesi'nin oldukça etkileyici bir yapıt olduğunu söyleyen Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) Başkanı Necat Ahmet, ''Bursa'ya yakışan bu eser, bizleri büyülü bir tarihi yolculuğa çıkardı. Yorucu geçen eğitim yılının ardından buraya gelerek adeta moral depoladık. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı ve tüm ekibini yürekten kutluyorum'' dedi.

Batı Trakya Türkleri Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi Başkanı Dr. Ali Emin Latif ise öğrencileri tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, kapılarını açtığı için Başkan Dündar'a teşekkür etti.