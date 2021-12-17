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Batı Trakyalı Türk azınlık, eğitimdeki sorunların giderilmesini istiyor - Son Dakika

Batı Trakyalı Türk azınlık, eğitimdeki sorunların giderilmesini istiyor

17.12.2021 17:02
Batı Trakyalı Türk azınlık, eğitimdeki sorunların giderilmesini istiyor

Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında öğrenciler, azınlık eğitimindeki sorunlara dikkati çekmek için dersleri boykot etti.

Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında öğrenciler, azınlık eğitimindeki sorunlara dikkati çekmek için dersleri boykot etti.

Azınlık Okulları Encümenler Birliği Başkanı Ahmet Kara, AA muhabirine, azınlık eğitimindeki sorunların çözümü için yetkililere yaptıkları çağrılara bugüne dek olumlu yanıt alamadıkları için boykot kararı aldıklarını ifade etti.

Boykota geniş çaplı katılım olduğunu bildiren Kara, "Bundan sonraki süreçte idarenin de bizim taleplerimize vereceği karşılığa göre mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Beklentimiz, bizim sesimizi artık duymaları ve çağrılarımıza olumlu yanıt vermeleri." diye konuştu.

Kara, azınlık eğitiminin statüsünün hem Lozan Antlaşması, hem de Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan ikili eğitim anlaşmaları, protokolleri ile belirlendiğini hatırlatarak, azınlığın bu anlaşmalara tam olarak uyulmasını istediğini kaydetti.

Bazı okul binalarında fiziksel yetersizlikler olduğunu belirten Kara, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde bina kapasitesinin yüksek öğrenci sayısına uygun olmaması nedeniyle öğrencilerin vardiyalı eğitime mecbur kaldığını da hatırlattı.

Kara, Yunanistan'ın, bazı azınlık okullarını öğrenci yetersizliğini gerekçe göstererek kapatmasına ilişkin, "Biz Yunanistan'ın azınlık okullarını, sadece öğrenci yetersizliğini bahane ederek kapatma kararını kendisinin idare olarak veremeyeceğini, bunun encümen heyetleriyle istişare edilerek, heyetin olurunun alınmasından sonra yapılması gerektiğini söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Azınlık okullarındaki öğrencilerin cuma günleri cuma namazına gidebilmesini sağlamak için yıllardır devam eden erken dağılma uygulamasının Yunanistan tarafından bu yıl kaldırıldığını hatırlatan Kara, "Cuma günü olayının da bundan sonra uygulanmayacağının belirtilmesi tabii bizleri boykot kararı almaya iten konular arasında başlıca sıralarda. Değişiklik uygulamaya geçti ama pratikte velilerimiz yine daha önceki yıllarda olduğu gibi çocuklarını okuldan daha erken saatlerde alıyor. Dolayısıyla çocuklar cuma günleri bazı derslere girmemiş oluyor." dedi.

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu da boykota ilişkin şunları kaydetti:

"Batı Trakya Türk azınlığı azınlık eğitimine ve azınlık okuluna sahip çıktığını çok net şekilde gösterdi. Eğitim Bakanlığının ve Atina'nın bu mesajı almış olması gerekir. Türk toplumu daha iyi bir azınlık eğitimi istediğini gösterdi. Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış olan azınlık eğitimimizdeki sorunlara acil çözüm çağrımızın dikkate alınmasını ve vurdumduymazlığa artık bir son verilmesini istiyor ve bekliyoruz."

Batı Trakya'da Türk azınlık okulları

Yaklaşık 150 bin Türk'ün yaşadığı Batı Trakya'daki azınlık okullarında hem Türkçe hem Yunanca olmak üzere iki dilli eğitim veriliyor.

Bölgede, 100'ün üzerinde azınlık ilkokulu bulunurken, ortaokul ve lise seviyesinde biri İskeçe'de biri Gümülcine'de olmak üzere sadece iki okul bulunuyor. İskeçe Ortaokul ve Lisesinde öğrenci sayısının derslik kapasitesinin çok üzerinde olması nedeniyle öğrenciler sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

Azınlık, 2006'dan bu yana anaokulu eğitiminin zorunlu olduğu ülkede, ana dilinde anaokulu talebinde de bulunuyor.

2011'de ekonomik kriz nedeniyle, öğrenci sayısı az okulların birleştirilerek toplam okul sayısının azaltılmasına karar verilmişti. Ülke genelinde alınan bu karar, Batı Trakya'da 60'ın üzerinde çift dilli azınlık okulunun da kapatılması ile sonuçlanmıştı.

Batı Trakya, Yunanistan, Okul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Trakyalı Türk azınlık, eğitimdeki sorunların giderilmesini istiyor - Son Dakika


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