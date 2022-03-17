Batı Trakyalı Türkler, eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Trakyalı Türkler, eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine tepki gösterdi

17.03.2022 12:28
Batı Trakyalı Türkler, eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine tepki gösterdi

İskeçe'nin Horozlu köyündeki eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası inşa etme girişimi, Yunanistan'daki Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın tepkisini çekti.

İskeçe'nin Horozlu köyündeki eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası inşa etme girişimi, Yunanistan'daki Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın tepkisini çekti.

Horozlu köyünün bağlı olduğu Bulustra Belediyesi, salı günü iş makineleriyle eski mezarlık üzerinde çalışma başlattı.

Mezarlığın üzerine futbol sahası inşa etme amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, bazı mezar taşları yerinden söküldü ve kırıldı.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı, mezarlığın üzerine futbol sahası inşa etme girişimine tepki gösterdi.

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezarlığa bu şekilde zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek azınlığa danışılmadan böylesi bir eyleme geçilmesinin azınlığın tepkisine yol açtığını ifade etti.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığını temsil eden birçok kuruluş ve dernek, olayı kınadı.

İTB'den yapılan açıklamada, "Bulustra Belediyesinin almış olduğu bu talihsiz karardan bir an önce vazgeçmesini ve Türk azınlık toplumundan özür dilemesini beklediğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız." ifadesi yer aldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Türk çayı 10 yılda 203,9 milyon dolar kazandırdı Son dakika haberleri... Türk çayı 10 yılda 203,9 milyon dolar kazandırdı Sivasspor Kadın Takımı galibiyete inanıyor Sivasspor Kadın Takımı galibiyete inanıyor

Batı Trakya, Müslüman, Futbol, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Trakyalı Türkler, eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:10 78 yaşındaki adam, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada
12:09 Teslim olarak arabasından inen bir sivili öldüren Rus ordusunun o anları saniye saniye kamerada!
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:34:42. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Trakyalı Türkler, eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement