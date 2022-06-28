Meteoroloji Uyardı: İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji Uyardı: İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

28.06.2022 12:20
Meteoroloji Uyardı: İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Sinop’un iç kesimleri, Tokat ve Amasya illeri, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Ankara ve Yozgat’ın kuzeyi ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış olacağını bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri, Tokat ve Amasya illeri, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Ankara ve Yozgat'ın kuzeyi ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış olacağını bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü saat 09: 00 ile 18: 00 arasında; Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri, Tokat ve Amasya illeri, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Ankara ve Yozgat'ın kuzeyi ile Sivas çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

" Batı Karadeniz'in (Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı illeri ile Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri) ve Orta Karadeniz'in (Tokat, Amasya illeri ve Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri) iç kesimleri ile İç Anadolu'nun Kuzeydoğusunda (Ankara ve Yozgat'ın kuzeyi ile Sivas çevreleri) 29.06.2022 Çarşamba günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ANKARA İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM, çarşamba günü saat 12: 00 ile 19: 00 arasında Ankara için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

YORUMLAR
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Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı Meteorolojiden Batı Karadeniz için 'kırmızı', Ankara için 'sarı' alarm Meteorolojiden Batı Karadeniz için 'kırmızı', Ankara için 'sarı' alarm
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji Uyardı: İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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