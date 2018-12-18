Batı Yolu Projesi Değerlendirmede

Muğla Milas'ta turizm sezonunda yaşanan yoğun karayolu trafiğinin rahatlatılması ve maden taşıyan kamyonların şehir içi trafiğinde oluşturduğu güvenlik tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla gündeme gelen Milas Batı Yolu Projesi, değerlendirmeye alınarak uygunluğu tespit edilecek.

Muğla Milas'ta turizm sezonunda yaşanan yoğun karayolu trafiğinin rahatlatılması ve maden taşıyan kamyonların şehir içi trafiğinde oluşturduğu güvenlik tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla gündeme gelen Milas Batı Yolu Projesi, değerlendirmeye alınarak uygunluğu tespit edilecek.



Milas'ta yıllar sonra kentin genişlemesiyle şehir içinde kalan karayolu, özellikle turizm sezonunda ihtiyaçları karşılayamaz hale geldi. Sıkışan trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, karayolunu kullanan maden kamyonları da trafikte güvenlik sorunu meydana getiriyor.



Bu gibi sorunlardan şikayetçi olan vatandaşlar, sorunun çözümü için adım atılmasını beklerken bu noktada Milas Batı Yolu Projesi, bir umut oldu. Edinilen bilgiye göre danışmanlık ihalesi yapılan Milas Batı Yolu Projesi kapsamında ilerleyen günlerde proje uygunluğunun tespiti için sahada inceleme yapılacak. Belirli kriterlere göre değerlendirilecek olan projenin, Milas halkının da görüşüne sunulması planlanıyor.



Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen STK toplantısında açıklama yapan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir; Milas Batı Yolu Projesi'nin düşünülme aşamasında olduğunu ve projenin Milaslılara sorulmadan yapılmayacağını sözlerine eklemişti.



Öte yandan Milas Kent Konseyi, değerlendirme aşamasında olan projenin ihale edildiğine ve bu güne kadar projenin vatandaşlar istemediği için uygulamaya konulmadığına yönelik iddiaları ortaya atan yazılı bir açıklama yaptı.



Milas'ın geleceğini ilgilendiren projeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bodrum Yarımadası'na giden bütün araçların ve Beyaz Maden kamyonlarının Milas Çevre Yolu'nu kullanması nedeniyle; son yıllarda bu yolun çok yetersiz kaldığı, özellikle yaz aylarında büyük sıkışıklıklara neden olduğu biliniyor. Bu yol, aynı zamanda Milas kentinin mevcut imarı nedeniyle, neredeyse Milas'ın bir iç yolu haline gelmiştir.



Dolayısıyla, yetersiz olan bu yolun genişletilmesi mümkün olmayacağından karayolları, alternatif bir yol arayışına girmişti. Bu biliniyor ve bir süredir, gelen tepkiler nedeniyle ihale edilmiyordu. Ancak, geçtiğimiz günlerde, bu yolun ihale edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu yol, İzmir'den gelişte, Sarıçay köprüsü civarından başlayıp, Sodra Dağı'nın arka tarafından, Savran ve Yaşyer ovasından geçerek, Pilavtepe civarında Bodrum karayoluna bağlanan ve Milas'ı tamamen bypass eden bir güzergaha sahiptir. Oysa örneğin, yine Sarıçay köprüsü civarından başlayıp, Sodra Dağı'nın Milas tarafından, ortalardan geçen ve Karakaya mevkii civarında Bodrum Karayolu ile buluşan ikinci bir çevre yolunun daha doğru olacağı yönünde öneriler de bulunmaktadır. Bu çok önemli konu üzerine, Milaslıların görüşlerinin alınması ve bu konuda bir karara varılması amacıyla, ilçemizdeki yerel yöneticilerin, siyasi partilerin temsilcilerinin ve başta mimar-mühendis odaları olmak üzere, tüm oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin en kısa zamanda toplanması gerektiğini düşünüyoruz.



Milas Kent Konseyi olarak, ilçemizin geleceği açısından çok önemli olan bu konuda ortak bir karara varabilmek için, bu toplantıya, katılımcıların mümkün olduğunca somut önerilerle gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu önemli konunun, 29 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de MİTSO Konferans Salonu'nda toplanılarak ele alınması için, herkesi toplantıya davet ediyoruz." - MUĞLA

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